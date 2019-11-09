2019-11-09T12:38:29+03:00
Общество

В Волжском на две недели перекроют улицу Пушкина: автобусы пустят в объезд

Движение транспорта меняют из-за ремонта тепломагистрали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Автобусы №27, 24А и 14А будут ходить по измененной схеме.Автобусы №27, 24А и 14А будут ходить по измененной схеме.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Зима пришла - самое время ремонтировать трубы теплоснабжения. Это, конечно, ирония. Но в Волжском как раз на следующей неделе - с 11 ноября приступают к ремонту тепломагистрали в центре города. И работы будут длиться аж до 24 ноября. Все это время будет ограничено движение по улице Пушкина в районе пересечения с улицей 87-й Гвардейской Дивизии. Из-за этого в Волжском на эти две недели изменят и схемы движения некоторых автобусов.

В частности, с 11 по 24 ноября изменится маршрут следования автобусов:

- №27«37 микрорайон – ЖДВ» будет следовать от 37 микрорайона по улице Пушкина до улицы Волжской Военной Флотилии, объезд по ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Мира, далее по ул. Мира до ул. 40 лет Победы, возврат по ул. 40 лет Победы на ул. Пушкина, далее по маршруту.

- № 24А «37 микрорайон – ЖДВ», 21 «37 микрорайон – о. Зеленый» будет следовать с ул. Пушкина на ул. В.В. Флотилии – ул. Мира – ул. 40 лет Победы - ул. Пушкина и далее по маршруту,

- № 14А, будет следовать с ул. Пушкина на ул. В.В. Флотилии, затем по ул. Мира и далее по маршруту.

- Изменения действительны в прямом и обратном направлениях, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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