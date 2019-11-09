Под Волгоградом разбился байкер без прав

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-09T12:28:20+03:00

Еще один мотоциклист оказался в больнице после столкновения с иномаркой

Изменить размер текста: A A

Вообще-то официально мотосезон байкеры в этом году уже закрыли, но так как на улице очень тепло, мотоциклисты не торопятся ставить своих железных коней в гаражи. Летают, хватая последние теплые деньки и продолжая пополнять печальную статистику аварий. Только за минувшие сутки в волгоградской области произошло две аварии с участием байкеров. Одна из них - в Кумылженском районе. 28-летний парень решил закрыть сезон, достал откуда-то мотоцикл «ИЖ-Планета 3» (нигде не зарегистрированный), сел за руль без прав и погнал по своему хутору Краснянский. Догонялся до того, что рухнул на обочину дороги. Итог печален - с травмой головы его увезли в больницу.

А второе ДТП произошло в Советском районе Волгограда. Правда, в этом случае виновником оказался не байкер, а 22-летний водитель «Митсубиси», который при перестроении не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки» и сбил его.

- В результате ДТП водитель мотоцикла с различными травмами доставлен в больницу, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU