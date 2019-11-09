В Астрахани на пожаре погиб 37-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-09T11:58:03+03:00

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Трагедия разыгралась в Астрахани вечером 8 ноября. Пожар унес жизнь 37-летнего мужчины. Еще одного человека успели спасти, сейчас за его жизнь борются медики. а следователи СУ СК по Астраханской области, тем временем, организовали проверку по факту гибели местного жителя.

Тревожное сообщение астраханским спасателям поступило примерно в 19.20 (по местному времени). Люди рассказали, что горит дом по улице Лемисова в Ленинском районе Астрахани. Когда пожарные прибыли к месту ЧП огромный дом уже почти полностью был охвачен огнем. Пришлось привлекать дополнительные наряды и технику. Всего, по данным ГУ МЧС по региону, на месте происшествия работали 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Полтора часа пожарные тушили дом, и только к 21.00 удалось ликвидировать возгорание.

В последний момент из горящего дома удалось спасти двух человек. Но, один мужчина скончался по пути в больницу.

- Организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. Формулировка МЧС звучит как «оставление источника открытого горения, тления (кроме сигареты) без присмотра».

ИСТОЧНИК KP.RU