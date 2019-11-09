2019-11-09T11:58:03+03:00
Происшествия

В Астрахани на пожаре погиб 37-летний мужчина

Следователи проводят проверку по факту гибели астраханца
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото ГУ МЧС по Астраханской области.Фото ГУ МЧС по Астраханской области.
Изменить размер текста:

Трагедия разыгралась в Астрахани вечером 8 ноября. Пожар унес жизнь 37-летнего мужчины. Еще одного человека успели спасти, сейчас за его жизнь борются медики. а следователи СУ СК по Астраханской области, тем временем, организовали проверку по факту гибели местного жителя.

Тревожное сообщение астраханским спасателям поступило примерно в 19.20 (по местному времени). Люди рассказали, что горит дом по улице Лемисова в Ленинском районе Астрахани. Когда пожарные прибыли к месту ЧП огромный дом уже почти полностью был охвачен огнем. Пришлось привлекать дополнительные наряды и технику. Всего, по данным ГУ МЧС по региону, на месте происшествия работали 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Полтора часа пожарные тушили дом, и только к 21.00 удалось ликвидировать возгорание.

В последний момент из горящего дома удалось спасти двух человек. Но, один мужчина скончался по пути в больницу.

- Организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. Формулировка МЧС звучит как «оставление источника открытого горения, тления (кроме сигареты) без присмотра».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В интерактивном музее Волгограда покажут редкие иконы 12-18 веков
С начала года в Волгоградской области спасли 250 утопающих
В Волгоградскую область на смену бабьему лету идут заморозки
Прокуратура наказала камышинских ветеринаров за плохую борьбу с АЧС
В Волжском на две недели перекроют улицу Пушкина: автобусы пустят в объезд
Под Волгоградом разбился байкер без прав
В Астрахани еще одного врача-психиатра осудили за халатность
Футболисты «Ротора» подарили песню на 90-летие Александры Пахмутовой
Стали известны подробности крупной аварии с маршруткой в Волжском
Волгоградская область попала в ТОП-15 регионов по числу приверженцев ЗОЖ
За сутки на волгоградских дорогах в ДТП пострадали двое детей
В Волжском разыскивают воров, укравших деньги из сейфа директора
В массовом ДТП с маршруткой в Волжском пострадали четверо
В Астрахани замдиректор украл у компании солярки на 38 миллионов рублей