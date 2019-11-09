Футболисты «Ротора» подарили песню на 90-летие Александры Пахмутовой

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-09T11:16:32+03:00

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Волгоград отмечает 90-летие своей именитой землячки Александры Пахмутовой вместе с ней. Викторины, конкурсы, выставки - все в ее честь. И даже наш клуб «Ротор» не остался в стороне. По такому случаю запели даже волгоградские футболисты.

«Уважаемая Александра Николаевна, в этом году «Ротор», как и вы, отмечает 90-летний юбилей, и поэтому нам вдвойне приятнее поздравить вас. Вы - почетный житель Волгоградской области и болельщик «Ротора» и мы это очень ценим. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бессмертия вашим песням, которые все так любят и знают», - записали видепоздравление сине-голубые.

А потом все хором затянули ее популярную песню: «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома…».

Волгоградский "Ротор" подарил Пахмутовой песню.

«Молодцы!», «Браво!», - уже пишут фанаты лестные комментарии своим кумирам. А кто-то даже предложил устроить совместный флешмоб с болельщиками и запеть прямо на «Волгоград Арене», где сегодня, 9 ноября, «Ротор» принимает ФК «Чертаново».

ИСТОЧНИК KP.RU