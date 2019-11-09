2019-11-09T10:13:31+03:00
Происшествия

Стали известны подробности крупной аварии с маршруткой в Волжском

Травмы в ДТП получили две пенсионерки, 18-летние парень и девушка, а также 15-летняя школьница
Наталья ГЛАЗУНОВА
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"ГАЗель" оказалась на пути иномарки, которую отбросило на обочину после столкновения."ГАЗель" оказалась на пути иномарки, которую отбросило на обочину после столкновения.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Вчера, 8 ноября, в Волжском произошла жуткая авария с участием машрутного такси. В ДТП оказалась «ГАЗелль», которая следовала по маршруту №218. Причем водитель микроавтобуса как раз правила дорожного движения и не нарушал, он наоборот оказался на пути «шумахеров». Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, виновником тройного ДТП стал 31-летний водитель «Дэу Нексия», который выскочил на нерегулируемый перекресток, не пропустив «Форд». После столкновения иномарку отбросило на маршрутку.

Удар был настолько сильным, что пострадали почти все, кто был в салоне «ГАЗели»: пять человек увезли в больницу с места ДТП. По уточненным данным регионального Главка, в числе пострадавших оказались: 64-летняя пассажирка «Дэу» (травма головы и колена), 18-летняя пассажирка «Форда» (травма головы и ушибы), 18-летний парень из «Форда» (травма головы) 68-летняя пассажирка маршрутки (травма голени) и 15-летняя пассажирка «ГАЗели» (травма головы, ушибы). Виновник отделался синяками и и от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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