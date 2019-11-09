Волгоградская область попала в ТОП-15 регионов по числу приверженцев ЗОЖ

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-09T09:58:26+03:00

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То, что в последние годы все больше волгоградцев предпочитают вести здоровый образ жизни - это факт. Все больше людей можно увидеть на спортплощадках и в спортзалах. А сегодня это подтвердил и Росстат. Специалисты составили рейтинг регионов по числу приверженцев ЗОЖ, и Волгоградская область заняла в этом списке 11-е место из 85-ти.

Сотрудники ведомства опросили 131 тысяч человек по всей России и сделали вывод, что пока в стране лишь каждый восьмой придерживается ЗОЖ. А в Волгоградской области, для сравнения, каждый пятый. А если точнее у нас насчитали 19,5% тех, кто следует этим правилам.

В частности, считалось, что человек придерживается ЗОЖ, если он: не злоупотребляет спиртным, не курит, не увлекается соленой пищей, ест достаточно овощей и фруктов (не менее 400 граммов) и занимается спортом (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной спортивной нагрузки в неделю).

В лидерах по числу приверженцев ЗОЖ оказалась Ингушения, здесь почти половина жителей ответили «да» на вопросы аналитиков. На втором и третьем местах - Крым и Адыгея (29,2 и 28,8% соответственно). А вот в Питере и Москве число тех, кто ведет здоровый образ жизни, не превышает 10%. В Астраханской области таковых насчитали всего 7,2%, в Ростовской - 12,2%, в Краснодарском крае -16,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU