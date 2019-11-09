2019-11-09T09:33:03+03:00
Происшествия

За сутки на волгоградских дорогах в ДТП пострадали двое детей

В больницы попали 3-летний мальчик и 9-летняя девочка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель "Рено" с ребенком в салоне вылетел на встречную полосу.Водитель "Рено" с ребенком в салоне вылетел на встречную полосу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Опять из-за невнимательности и спешки взрослых на дорогах страдают дети. Двое малышей - одному 3 годика, второй девочке 9 лет - оказались на больничных койках в результате ДТП. Одна авария произошла в Калачевском районе, вторая - в Михайловке.

Примерно в 10.20 31-летний мужчина за рулем «Рено Флюенс» мчался по дороге «Михайловка – Раздоры» и вдруг не справился с управлением. Машину занесло на обочину, а оттуда она перевернулась в кювет.

- В ДТП пострадали водитель и трое его пассажиров: 9-летняя девочка, 27-и и 31-летние женщины, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Вечером в ДТП попало еще одно «Рено». На этот раз «Сандеро». И тоже с ребенком в салоне.

Случилось это в Калачевском районе. 43-летний водитель иномарки ехал по дороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский», торопился и пошел на рискованный обгон. На беду навстречу лоб в лоб летела «ВАЗ-2114». Машины не разминулись. Удар был сильный. Машины всмятку, двое - в больнице: 45-летняя женщина и 3-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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