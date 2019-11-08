2019-11-08T17:27:37+03:00
Происшествия

В массовом ДТП с маршруткой в Волжском пострадали четверо

Иномарка протаранила маршрутку №218 и еще один автомобиль
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Маршрутка врезалась в столкнувшиеся иномарки.Маршрутка врезалась в столкнувшиеся иномарки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Массовое ДТП с участием маршрутки № 218 «Волжский - Средняя Ахтуба» произошло вечером в пятницу, 8 ноября, в поселке Металлург города Волжский Волгоградской области. По предварительным данным, водитель «Газели» не виноват: прямо на его пути лоб в лоб столкнулись две иномарки. Микроавтобус не смог избежать столкновения с впереди идущим автомобилем. Пострадали четыре человека.

Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону, двигавшийся со стороны Средней Ахтубы 31-летний водитель «Дэу Нексия» выехал на встречку в районе улицы Покровская. Иномарка буквально протаранила ехавший во встречном направлении «Форд Фокус». А 30-летний водитель маршрутного такси столкнулся с «Фордом», который двигался в том же направлении.

Пока имеются данные, что пострадали водители обеих иномарок и по одному пассажиру легковых автомобилей. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Количество пострадавших уточняется.

Иномарки сильно помяло от удара. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Иномарки сильно помяло от удара.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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