В массовом ДТП с маршруткой в Волжском пострадали четверо

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-08T17:27:37+03:00

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Массовое ДТП с участием маршрутки № 218 «Волжский - Средняя Ахтуба» произошло вечером в пятницу, 8 ноября, в поселке Металлург города Волжский Волгоградской области. По предварительным данным, водитель «Газели» не виноват: прямо на его пути лоб в лоб столкнулись две иномарки. Микроавтобус не смог избежать столкновения с впереди идущим автомобилем. Пострадали четыре человека.

Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону, двигавшийся со стороны Средней Ахтубы 31-летний водитель «Дэу Нексия» выехал на встречку в районе улицы Покровская. Иномарка буквально протаранила ехавший во встречном направлении «Форд Фокус». А 30-летний водитель маршрутного такси столкнулся с «Фордом», который двигался в том же направлении.

Пока имеются данные, что пострадали водители обеих иномарок и по одному пассажиру легковых автомобилей. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Количество пострадавших уточняется.

Иномарки сильно помяло от удара.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU