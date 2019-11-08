2019-11-08T17:09:13+03:00
Происшествия

В Астрахани замдиректор украл у компании солярки на 38 миллионов рублей

Руководитель сливал дизельное топливо с барж своим покупателям
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани на воровстве поймали заместителя директора крупной компании. Бизнес не мелкий, и воровал этот мужчина по-крупному. За год подзаработал более 38 миллионов рублей. Правда теперь он без богатства и на скамье подсудимых. Ему вменяют «растрату чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Фирма, где работал подсудимый, занимается оптово-розничной торговлей нефтепродуктами. Как установили следователи, с марта 2017 по май 2018-го этот заместитель директора давал своим подчиненным указания сливать из танкеров и барж-хранилищ, находящихся на плаву, дизельное топливо. Всего было слито 1219,023 тонн солярки. Отсюда и многомиллионный ущерб.

Солярку, как рассказали «КП-Волгоград» в астраханской областной прокуратуре, сливали в бензовозы, принадлежащие знакомым руководителя. Хищения обнаружили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области.

- Уголовное дело передали в суд, - добавляют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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