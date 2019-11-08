2019-11-08T16:44:38+03:00
Общество

Волгоградца будут судить за аферы и фирмы-однодневки

Бизнесмен создал фиктивные организации, чтобы проводить махинации с налогами
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Не секрет, что некоторые предприниматели идут на всяческие ухищрения, только бы сэкономить на уплате налогов. Особенно «практикуются» фирмы-однодневки, с помощью которых коммерсанты прокручивают мошеннические схемы. Одного такого ушлого бизнесмена в Волгограде отправили за это на скамью подсудимых. Причем вместе с подельником.

Попался на махинациях 28-летний молодой человек. Парень уже имел судимость и фактически нигде не работал. Он и придумал аферу на незаконных финансовых операциях. Обманул своего знакомого, предложив ему за вознаграждение выступить учредителем двух фирм. Тот согласился, и ничего не подозревая передал мошеннику паспорт для регистрации юрлиц.

- В декабре 2017-го в налоговой зарегистрировали эти фирмы-однодневки, которые фактически никакую хозяйственную деятельность не осуществляли. Вскрыли мошенничество следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. На волгоградца завели уголовное дело по статье «образование юридического лица через подставных лиц». Свою вину он полностью признал. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

И добавляют, что соучастника коммерсанта также будут судить по уголовному делу о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волжском разыскивают воров, укравших деньги из сейфа директора
В массовом ДТП с маршруткой в Волжском пострадали четверо
В Астрахани замдиректор украл у компании солярки на 38 миллионов рублей
В ночь с 11 на 12 ноября у волгоградцев возможны перебои с телевещанием
В Волго-Ахтубинской пойме на месте свалок высадят дубовые рощи
Под Волгоградом нашли тело пропавшего без вести мужчины и его убийцу
Центральный рынок Волгограда превратился в модный фудмолл
В Камышине всю ночь искали двух 11-летних школьников
По требованию УФАС мусорный регоператор изменил договоры с бизнесменами
Волгоградец украл из магазина семь комплектов нижнего белья
Астраханка оговорила вредного участкового, который мешал ей жить
На Волжской ГЭС увеличили сброс воды до 10 тысяч кубометров в секунду
В столкновении шести машин на севере Волгограда пострадал виновник аварии
В Волжском маршрутка сбила 10-летнего школьника
В будний день полицейские остановили на дорогах Волгограда 21 пьяного водителя
Плата за коммуналку в Волгограде в 2020 году вырастет на 4%
Астраханка организовала банду по продаже черной икры москвичам
Волгоградец погиб в своем доме во время пожара
Волгоградцы увидят знаменитый мюзикл «Монте-Кристо» на большом экране
С начала года отремонтировали почти 300 километров волгоградских дорог
В Волгограде гаишники устроили облаву на водителей
В Волгограде приставы изъяли у должника «Bentley»