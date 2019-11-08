Волгоградца будут судить за аферы и фирмы-однодневки

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-08T16:44:38+03:00

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Не секрет, что некоторые предприниматели идут на всяческие ухищрения, только бы сэкономить на уплате налогов. Особенно «практикуются» фирмы-однодневки, с помощью которых коммерсанты прокручивают мошеннические схемы. Одного такого ушлого бизнесмена в Волгограде отправили за это на скамью подсудимых. Причем вместе с подельником.

Попался на махинациях 28-летний молодой человек. Парень уже имел судимость и фактически нигде не работал. Он и придумал аферу на незаконных финансовых операциях. Обманул своего знакомого, предложив ему за вознаграждение выступить учредителем двух фирм. Тот согласился, и ничего не подозревая передал мошеннику паспорт для регистрации юрлиц.

- В декабре 2017-го в налоговой зарегистрировали эти фирмы-однодневки, которые фактически никакую хозяйственную деятельность не осуществляли. Вскрыли мошенничество следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. На волгоградца завели уголовное дело по статье «образование юридического лица через подставных лиц». Свою вину он полностью признал. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

И добавляют, что соучастника коммерсанта также будут судить по уголовному делу о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ИСТОЧНИК KP.RU