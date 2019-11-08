В ночь с 11 на 12 ноября у волгоградцев возможны перебои с телевещанием

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-08T15:25:03+03:00

Возможны сбои в настройках приемников. Если не сможете самостоятельно наладить систему, обращайтесь к волонтерам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 29 ноября региональные тв-программы и новости будут врезаться в телеканал ОТР

Изменить размер текста: A A

В первые дни после перехода на цифровое ТВ волгоградцы массово жаловались на помехи и плохое качество. Постепенно «цифру» отрегулировали, до конца оставался нерешенным только один вопрос - на каком канале смотреть региональные выпуски новостей и программы. Сегодня и эта проблема урегулирована - с 29 ноября программам региональных телеканалов будет выделено по 5 часов в день и включены они будут в сетку вещания телеканала ОТР.

Для этого специалистам филиала РТРС в Волгоградской области надо изменить настройки передающего оборудования. Сделать это планируют заранее - в ночь в 11 на 12 ноября.

- Сигнал начнет транслироваться с измененными параметрами, это может привести к сбою настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае провести перенастройку телеканалов не сложно – это можно сделать вручную или в автоматическом режиме, - поясняют в региональном филиале.

Если вы не справитесь с проблемой, можете обратиться за помощью к волонтерам по телефону «горячей линии» - 8-800-302-66-22. Напоминаем, что услуги волонтеров - бесплатные!

ИСТОЧНИК KP.RU