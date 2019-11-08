В Волго-Ахтубинской пойме на месте свалок высадят дубовые рощи

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-08T14:48:16+03:00

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Еще пару лет назад территория Волго-Ахтубинской поймы утопала в мусоре. Когда подсчитали, ужаснулись: 18 огромных свалок. Сегодня, наконец-то, пойму очистили от этого хлама. А в будущем, обещают, здесь вновь зазеленеют рощи. Лесники уже приступили к высадке дуба на рекультивированных участках земли.

Среднеахтубинский район попал в нацпроект «Экология»: деньги, выделенные из государственного и федерального бюджетов пошли на ликвидацию свалок. Очистили от мусора 62 гектара земли. После того, как вывезли отходы, землю вспахали, углубили там борозды, а на пяти участках летом посеяли фитосанитарные травы, которые впитывают накопленные в почве вредные вещества.

- Эту траву в течение ближайших трех лет будут скашивать и утилизировать, - поясняют в региональном управлении природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Еще 14 участков площадью более 29 гектаров в этом месяце засадят чешуйчатым дубом.

- Для будущей рощи специалисты Волгоградского лесопожарного центра подготовили 29,5 тысячи сеянцев с улучшенными свойствами, - отмечают в облкомприроде.

Завершить высадку сеянцев должны до конца ноября.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Экология» также ликвидировали зловонную свалку в Кировском районе Волгограда, которая долгие годы травила горожан. Почти избавились от похожей свалки в Камышине, и на завершающем этапе ликвидация свалки в Урюпинске. Всего в рамках нацпроекта в региону будут реализованы восемь проектов на сумму 1,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU