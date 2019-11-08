2019-11-08T14:03:04+03:00
Происшествия

Под Волгоградом нашли тело пропавшего без вести мужчины и его убийцу

Правоохранители смогли раскрыть преступление, совершенное три месяца назад
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Три месяца следователи Среднеахтубинского района Волгоградской области искали следы пропавшего без вести 36-летнего местного жителя. Еще в начале августа он как в воду канул. Ни родственники, ни правоохранители уже не надеялись найти его живым. Опасения подтвердились. На днях следователи раскрыли убийство.

В полицию с заявлением о пропаже пришла бывшая супруга «потеряшки». Женщина хоть и была с ним в разводе, но жили они совместно. В начале августа они сильно повздорили, после чего экс-супруг пропал.

При допросе друзей и знакомых пропавшего мужчины выяснилось, что последним его видел 29-летний сосед. Именно за ним и решили понаблюдать тщательнее. И, как говорят в СУ СК по региону - «в ходе налаженного психологического контакта молодой человек признался в убийстве».

- 15 августа мужчины распивали спиртное. Пьяные разговоры, как часто бывает, закончились скандалом, переросшим в драку. Как признался обвиняемый, он избил гостя до потери сознания, а когда тот начал приходить в себя – ударил палкой по голове. Тело он спрятал на пустыре в полутора километрах от поселка, - рассказывают подробности случившегося следователи.

Мужчина написал явку с повинной и показал место, где бросил тело соседа. Там действительно обнаружили останки пропавшего.

- Следствие продолжается, идет сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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