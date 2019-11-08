2019-11-08T15:11:13+03:00
Общество

Центральный рынок Волгограда превратился в модный фудмолл

Под одной крышей объединятся рестораны, фермерские прилавки и концертная площадка
Екатерина СИМОХИНА
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Стилизовали новое пространство под улицу.Стилизовали новое пространство под улицу.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Базарная площадь и рынок в этом месте существовали еще сто лет назад, когда наш город назывался Царицыным и считался торговым. Сегодня Центральный рынок Волгограда хотят вновь сделать шумным, людным и проходимым местом. Кроме рядов с мясом, рыбой и фруктами добавится еще одна большая зона – в соседнем зале 30 ноября открывается модный фудкорт. Это общественное пространство с множеством ресторанчиков, кофеен, баров, которые объединятся на одной площади, и, что важно, под крышей – будет вечное лето. Здесь можно будет не только поесть и пообщаться, но и потанцевать под живую музыку, ну и конечно сделать миллион фото для инстаграма. Первый этаж «Аллеи» уже стилизовали под улочку со скамейками и деревьями.

-- У нас рынки потихоньку свое первоначальное значение утрачивают, - считает помощник директора МУП «Центральный рынок» по связям с общественностью Станислав Анищенко. – Наша «Базарная площадь» неожиданно стала очень популярной, вы сами видели. Сейчас мы решили пойти по пути московского «Депо» или Даниловского рынка. В Волгограде очень большая проблема - куда сходить. Нет, у нас здесь нет концепции ночного клуба, у нас именно базарная площадь – прийти поесть, поболтать, послушать местные группы, музыку.

Вход на "Аллею" будет свободным. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вход на "Аллею" будет свободным.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские предприниматели уже заняли практически все места на фудзоне. Здесь будет и азиатская кухня, и стейки, и пицца с пастой, и многое другое, включая слабоалкогольные напитки. Но можно будет прийти и просто посидеть на скамейках и послушать музыку. В выходные дни работать аллея будет до глубокой ночи – до 2-3 часов. Но местных жителей из соседних многоэтажек обещают не тревожить – вся музыка будет внутри под крышей. Конечно, будет и охрана, а еще на «Аллее» нельзя будет курить.

Сейчас в новой зоне продолжается ремонт второго этажа – его не делали со времен открытия этого корпуса рынка, а на первом осталось выполнить только внутренний дизайн ресторанчиков и расставить столы, диванчики и, конечно, нарядить елку – в новогоднюю ночь Центральный рынок тоже будет работать.

В соседнем корпусе расположились торговые ряды - Центральный рынок никуда не убрали. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В соседнем корпусе расположились торговые ряды - Центральный рынок никуда не убрали.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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