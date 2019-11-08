В Камышине всю ночь искали двух 11-летних школьников

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-08T13:46:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Камышине два школьника подняли «на уши» всю полицию города. Мальчишки ушли утром в школу и пропали. Не вернулись домой ни когда стемнело, ни к ночи. До утра их искали всем городом. Нашли.

Примерно в 11 часов вечера в полицию обратились родители двух 11-летних школьников. Пропали дети. Ни друзья, ни соседи их не видели, и телефоны мальчишек выключены.

- Весь личный состав горотдела полиции был поднят по сигналу «Сбор», - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Искали всю ночь. Нашли уже утром: примерно в 7.00 в одном из подъездов многоэтажки.

Как выясниллось, мальчики в тот день прогуляли уроки в школе. Вместо занятий они отправились бродить по городу. К вечеру, испугавшись, что родители их будут ругать, они решили домой не возвращаться.

Друзья нашли два старых кресла на девятом этаже в одном из подъездов и заснули в них.

- Семьи благополучные, на учете не состоят, да и ранее дети из дома не убегали, - уточняют в региональном Главке.

И напоминают родителям: чтобы избежать подобных ситуаций, чтобы ребенок никогда не сбежал из дома надо занимать его свободное время посещением кружков и секций, развивать интересы школьника и все время интересоваться его делами. В то же время избегайте давать детям чрезмерные нагрузки, так как у них должно оставаться свободное время для своих интересов. Не спешите наказывать ребенка, не разобравшись в ситуации. Будьте внимательны и справедливы к своим детям, постарайтесь вместе решать их проблемы и тогда вряд ли они станут убегать из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU