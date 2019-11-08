По требованию УФАС мусорный регоператор изменил договоры с бизнесменами

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-08T13:22:34+03:00

«Управление отходами - Волгоград» будет брать плату за обращение с ТКО не по нормативу, а по факту

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В отличие от жителей Волгоградской области, которые ежемесячно должны платить за вывоз мусора фиксированную сумму, предприниматели и юридические лица могут заключить договор с оплатой за услуги по обращению с ТКО не по нормативу, а по факту. Но как оказалось, не всем бизнесменам регоператор шел навстречу. Волгоградское УФАС России выдало сразу три предупреждения ООО «Управление отходами - Волгоград» в связи с жалобами коммерсантов. Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, регоператор до 1 ноября все нарушения антимонопольного законодательства устранил. Бизнесменам отправили предложения о внесении изменений в договоры. Они смогут платить за вывоз мусора исходя из количества и объема имеющихся контейнеров.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждать не стали.

- Пусть и после нашего вмешательства, но ООО «Управление отходами - Волгоград» оперативно устранило признаки нарушения антимонопольного законодательства, - прокомментировал руководитель УФАС Роман Лучников.

ИСТОЧНИК KP.RU