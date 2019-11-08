Волгоградец украл из магазина семь комплектов нижнего белья

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-08T12:08:23+03:00

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Покупатели бывают разные, порой очень странные, но на 40-летнего мужчину, судорожно складывающего в сумку комплекты женского нижнего белья, охранники одного из магазинов ТЦ в Ворошиловском районе обратили пристальное внимание. Мужчина явно стремился, чтобы его манипуляции никто не заметил. Затем волгоградец пытался выйти из магазина, минуя кассу. Но его практически сразу же задержали.

Оказалось, что вор нигде не работает, до этого отсидел срок за хранение наркотиков и за кражу. Сам живет в Тракторозаводском районе вместе с подругой. Но белье предназначалось совсем не для нее – размер не тот. Волгоградец признался, что собирался похищенное продать. Правда, еще не придумал, как это сделает. Знакомых девушек, кому бы подошли комплекты стоимостью около 9 тысяч рублей, у него практически не было.

Мужчину отпустили под подсписку о невыезде. Ему грозит очередной срок за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU