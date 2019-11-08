Астраханка оговорила вредного участкового, который мешал ей жить

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-08T15:20:19+03:00

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В СИЗО Наримановского района 34-летняя жительница Камызяк Астраханской области попала за попытку убить сожителя. Она набросилась на него во время очередной пьянки с ножом и поранила мужчину. Агрессивную даму доставили в СИЗО. Когда астраханка протрезвела, ей очень захотелось выпить. Но выпить не было. Тогда она очень разозлилась, но не на себя, а на вредного участкового, который не давал ей жить: надоедал разговорами об исправлении, составлял протоколы. Времени в изоляторе было много, поэтому женщина решила написать на полицейского заявление. Мол, избил ее очень сильно.

Следователи провели проверку. На деле оказалось, что участковый - законопослушный гражданин, давно «воюет» с местной жительницей, но та никак на путь исправления не встает. Да и синяков и ссадин на теле астраханки не нашли.

Но женщине придется ответить за кляузу, а точнее, заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU