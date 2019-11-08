2019-11-08T15:20:19+03:00
Происшествия

Астраханка оговорила вредного участкового, который мешал ей жить

Она обвинила его в избиении
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Женщина оговорила участкового.Женщина оговорила участкового.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В СИЗО Наримановского района 34-летняя жительница Камызяк Астраханской области попала за попытку убить сожителя. Она набросилась на него во время очередной пьянки с ножом и поранила мужчину. Агрессивную даму доставили в СИЗО. Когда астраханка протрезвела, ей очень захотелось выпить. Но выпить не было. Тогда она очень разозлилась, но не на себя, а на вредного участкового, который не давал ей жить: надоедал разговорами об исправлении, составлял протоколы. Времени в изоляторе было много, поэтому женщина решила написать на полицейского заявление. Мол, избил ее очень сильно.

Следователи провели проверку. На деле оказалось, что участковый - законопослушный гражданин, давно «воюет» с местной жительницей, но та никак на путь исправления не встает. Да и синяков и ссадин на теле астраханки не нашли.

Но женщине придется ответить за кляузу, а точнее, заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ночь с 11 на 12 ноября у волгоградцев возможны перебои с телевещанием
В Волго-Ахтубинской пойме на месте свалок высадят дубовые рощи
Под Волгоградом нашли тело пропавшего без вести мужчины и его убийцу
Центральный рынок Волгограда превратился в модный фудмолл
В Камышине всю ночь искали двух 11-летних школьников
По требованию УФАС мусорный регоператор изменил договоры с бизнесменами
Волгоградец украл из магазина семь комплектов нижнего белья
На Волжской ГЭС увеличили сброс воды до 10 тысяч кубометров в секунду
В столкновении шести машин на севере Волгограда пострадал виновник аварии
В Волжском маршрутка сбила 10-летнего школьника
В будний день полицейские остановили на дорогах Волгограда 21 пьяного водителя
Плата за коммуналку в Волгограде в 2020 году вырастет на 4%
Астраханка организовала банду по продаже черной икры москвичам
Волгоградец погиб в своем доме во время пожара
Волгоградцы увидят знаменитый мюзикл «Монте-Кристо» на большом экране
С начала года отремонтировали почти 300 километров волгоградских дорог
В Волгограде гаишники устроили облаву на водителей
В Волгограде приставы изъяли у должника «Bentley»