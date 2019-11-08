На Волжской ГЭС увеличили сброс воды до 10 тысяч кубометров в секунду

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-08T11:29:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Волжская ГЭС опубликовала данные по расходу воды через Волгоградский гидроузел до 10 ноября. Сбросы решили увеличить до 9-10 тысяч кубометров в секунду. Для этого времени года это достаточно высокий уровень. В предыдущие десять дней максимальный объем достигал восемь тысяч кубометров в секунду.

Как объясняют энергетики, режим работы ГЭС изменился из-за обильных паводков в верховьях Волги. К тому же Росгидромет предупредил о повышенном притоке воды в водохранилища Волжско-Камского каскада. Воды много, поэтому ее и скидывают.

Какой график сброса будет после 10 ноября, пока неизвестно. Этот вопрос будет решаться в Москве опят же на основе прогнозов синоптиков и данных с верховий. Но уровень воды в Волге в ближайшие дни подрастет. Это надо учитывать тем, кто выходит на рыбалку и работает на реке.

ИСТОЧНИК KP.RU