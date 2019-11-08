2019-11-08T11:29:10+03:00
Общество

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды до 10 тысяч кубометров в секунду

Это связано с сильными паводками в верховьях
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Сбрасывать 10 тысяч кубометров в секунду будут до 10 ноября.Сбрасывать 10 тысяч кубометров в секунду будут до 10 ноября.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Волжская ГЭС опубликовала данные по расходу воды через Волгоградский гидроузел до 10 ноября. Сбросы решили увеличить до 9-10 тысяч кубометров в секунду. Для этого времени года это достаточно высокий уровень. В предыдущие десять дней максимальный объем достигал восемь тысяч кубометров в секунду.

Как объясняют энергетики, режим работы ГЭС изменился из-за обильных паводков в верховьях Волги. К тому же Росгидромет предупредил о повышенном притоке воды в водохранилища Волжско-Камского каскада. Воды много, поэтому ее и скидывают.

Какой график сброса будет после 10 ноября, пока неизвестно. Этот вопрос будет решаться в Москве опят же на основе прогнозов синоптиков и данных с верховий. Но уровень воды в Волге в ближайшие дни подрастет. Это надо учитывать тем, кто выходит на рыбалку и работает на реке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ночь с 11 на 12 ноября у волгоградцев возможны перебои с телевещанием
В Волго-Ахтубинской пойме на месте свалок высадят дубовые рощи
Под Волгоградом нашли тело пропавшего без вести мужчины и его убийцу
Центральный рынок Волгограда превратился в модный фудмолл
В Камышине всю ночь искали двух 11-летних школьников
По требованию УФАС мусорный регоператор изменил договоры с бизнесменами
Волгоградец украл из магазина семь комплектов нижнего белья
Астраханка оговорила вредного участкового, который мешал ей жить
В столкновении шести машин на севере Волгограда пострадал виновник аварии
В Волжском маршрутка сбила 10-летнего школьника
В будний день полицейские остановили на дорогах Волгограда 21 пьяного водителя
Плата за коммуналку в Волгограде в 2020 году вырастет на 4%
Астраханка организовала банду по продаже черной икры москвичам
Волгоградец погиб в своем доме во время пожара
Волгоградцы увидят знаменитый мюзикл «Монте-Кристо» на большом экране
С начала года отремонтировали почти 300 километров волгоградских дорог
В Волгограде гаишники устроили облаву на водителей
В Волгограде приставы изъяли у должника «Bentley»