Волгоградцы увидят знаменитый мюзикл «Монте-Кристо» на большом экране

7 Нояб. 20:48 2019-11-08T11:00:41+03:00

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Российские зрители первыми увидят знаменитый московский мюзикл на большом экране, а через несколько дней фильм выйдет в мировой прокат. Это событие станет подарком не только для любителей театра, но и для ценителей хорошего кино. Волгоградцы смогут увидеть картину в Синема Парк Европа Сити Молл в 17.00 9 ноября.

«В прошлом году мы представили киноверсию мюзикла «Анна Каренина». Международный прокат имел громкий успех у зрителей и вызвал широкий резонанс в мировом профессиональном сообществе. Мы уверены, что наш легендарный «Монте-Кристо» умножит любовь к российскому мюзиклу и заслуженно станет легендой не только в России, но и в мире», – рассказывают Владимир Тартаковский и Алексей Болонин, продюсеры мюзикла.

В съемках киноверсии принимали участие звёзды российских мюзиклов: Валерия Ланская, Игорь Балалаев, Дмитрий Ермак, Лика Рулла, Александр Маракулин и другие.

Валерия Ланская, исполнительница роли Мерседес, делится впечатлениями: «Я актриса театра и кино, и мне было интересно сниматься в кино на сцене театра. Это непросто. В каждом спектакле моя Мерседес разная, а на съемках из нескольких дублей должна была «родиться» одна, особенная, уникальная Мерседес».

«В театре мы привыкли обращаться к залу, чувствовать реакцию и переживания сотен людей. На съёмках же прямо на сцене вокруг меня были камеры, а значит и кинозрители. Я должен был выложиться по максимуму – и для зала, и для зрителей по ту сторону экрана», – рассказывает исполнитель главной роли Эдмона Дантеса Игорь Балалаев.

Секрет успеха постановки не только в знаменитом сюжете, но и в завораживающей музыке Романа Игнатьева и либретто Юлия Кима, ярких костюмах и потрясающих декорациях. Сценическое пространство превращается то в бальный зал, то в замок Иф, то в паруса целой армады кораблей контрабандистов. Световые эффекты и акробатические трюки дополняют грандиозность постановки.

Новейшие технологии кинопроизводства позволили не только передать масштабность и красоту спектакля, но и показать новые ракурсы и эмоции, которые невозможно увидеть из зрительного зала.

В России киноверсию мюзикла «Монте-Кристо» увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Коврова, Мурманска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Рязани, Самары, Саратова, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Тулы, Ульяновска, Уфы, Челябинска в объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино».

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