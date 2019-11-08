В столкновении шести машин на севере Волгограда пострадал виновник аварии

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-08T10:48:43+03:00

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Массовое ДТП произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда около часа дня 7 ноября. На проспекте Ленина столкнулись сразу шесть легковушек. Виновником происшествия стал 36-летний водитель «Мазды». В тот день он мчался со стороны 39-ой Гвардейской в сторону площади Возрождения. В какой-то момент мужчина нарушил дистанцию перед впереди «Нивой Шевроле», которой управляла 36-летняя женщина. От удара «Мазду» вынесло на полосу встречного движения.

- Здесь иномарка совершила столкновение с автомобилем «Хонда СРВ» под управлением 46-летнего водителя, который от удара отбросило на автомашину «Рено Дастер» под управлением 41-летнего водителя, которая в свою очередь, столкнулась с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 62-летнего водителя, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На этом не закончилось: ехавшая позади «Киа Пиканто», где сидела 45-летняя автоледи, врезалась в «Хонда СРВ» и «Рено Дастер». Как ни странно, травмы получил только 36-летнйи виновник аварии – его госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU