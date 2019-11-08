В Волжском маршрутка сбила 10-летнего школьника

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-08T10:37:10+03:00

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Сразу три ребенка пострадали в авариях, которые произошли 7 ноября в Волгоградской области. Все они – пешеходы. Первое ДТП устроил 43-летний маршрутчик из Волжского. Мужчина за рулем «Луидора» ехал по улице Мира со стороны Александрова в сторону 40 лет Победы. В этот момент 10-летний школьник вышел на «зебру», где его и сбил невнимательный водитель. Ребенка срочно госпитализировали в больницу.

А вот 13-летний подросток из Волгограда выбежал на дорогу в неположенном месте. Это случилось в Советском районе около пяти часов вечера. 63-летний волгоградец на «Фольксваген Тигуан» мчался по улице Казахской. Он не успел притормозить перед появившимся на проезжей части пешеходом. Как итог - несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

Через час похожая авария в Краснооктябрьском: 13-летний ребенок перебегал дорогу по улице Еременко, а 68-летний водитель «Лады» сбил его. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, всем детям оказали необходимую помощь, а по фактам происшествий полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU