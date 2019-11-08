В будний день полицейские остановили на дорогах Волгограда 21 пьяного водителя
Подобные массовые проверки на дорогах сотрудники ГИБДД проводят еженедельно. Инспекторы проверяют соблюдение правил дорожного движения, тем самым стараясь обезопасить волгоградские улицы. 7 ноября на дежурство выехали 45 экипажей городской и областной Госавтоинспекции. Они расположились в разных районах города.
Полицейские остановили десятки водителей и больше ста из них оказались нарушителями. У 81 автомобилиста тонировка не соответствовала техрегламенту, девять водителей были не пристегнуты, несколько водителей не смогли представить документы об ОСАГО и техосмотре. Но 21 водителю грозит лишение прав. Девять волгоградцев были пьяными за рулем, восемь отказались от прохождения медосвидетельствования, четверо водителей повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Также всех остановленных проверяли по базе на причастность к совершению преступлений. Но таковых не нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU