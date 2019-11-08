В будний день полицейские остановили на дорогах Волгограда 21 пьяного водителя

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-08T10:12:25+03:00

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Подобные массовые проверки на дорогах сотрудники ГИБДД проводят еженедельно. Инспекторы проверяют соблюдение правил дорожного движения, тем самым стараясь обезопасить волгоградские улицы. 7 ноября на дежурство выехали 45 экипажей городской и областной Госавтоинспекции. Они расположились в разных районах города.

Полицейские остановили десятки водителей и больше ста из них оказались нарушителями. У 81 автомобилиста тонировка не соответствовала техрегламенту, девять водителей были не пристегнуты, несколько водителей не смогли представить документы об ОСАГО и техосмотре. Но 21 водителю грозит лишение прав. Девять волгоградцев были пьяными за рулем, восемь отказались от прохождения медосвидетельствования, четверо водителей повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Также всех остановленных проверяли по базе на причастность к совершению преступлений. Но таковых не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU