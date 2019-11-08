Астраханка организовала банду по продаже черной икры москвичам

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-08T09:40:33+03:00

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Маловато будет, решила 45-летняя астраханка, которая подсчитала доходы от ее небольшого магазинчика. Кредит с дебетом постоянно не сходился. остаток был слишком маленьким, не подходящий желаниям женщины. Поэтому и решила она попробовать себя немного в другом бизнесе, более выгодном. Она скупала черную икру, хранила ее, а затем перевозила в Москву, там деликатес стоил в разы больше, чем в родном городе.

Справиться одной с большими объемом дел она вряд ли смогла. Поэтому сразу же взяла себе помощников. Во-первых, пригласила в дело 24-летнюю дочь. Та работала оператором 1с и была не против подзаработать на стороне. Также ей потребовались услуги водителей, которые занимались перевозкой драгоценного груза.

Именно во время доставки в столицу полицейские и накрыли незаконный бизнес. Машину остановили 7 марта 2019 года в Енотаевском районе. Внутри нашли 42 банки икры. А по месту жительства помощников обнаружили еще 4,6 килограммов икры.

женщина вела учет своей работы, поэтому упростила немного труд следователей. В конце 2018 года астраханка купила и реализовала 4,6 килограммов черной икры, а к марту 2019 еще 20,7 килограммов.

Специалисты подсчитали ущерб рыбным запасам, в денежном эквиваленте он составил он составил 2,7 миллионов рублей.

Уголовное дело за «незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов» передали в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU