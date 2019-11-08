Волгоградец погиб в своем доме во время пожара

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-08T09:21:43+03:00

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Первыми дым заметили жители улицы Луговая в Котово. Они выбежали на улицу и увидели, что огонь вырывается из окон небольшого дома их соседа. Очевидцы тут же вызвали пожарных и своими силами пытались потушить пламя. Но ощутимого результата не было. Со стихией справились пожарные, которые приехали на место через десять минут после вызова. За пять минут возгорание удалось ликвидировать.

Инспекторы выяснили, что в комнате и коридоре горели домашние вещи. В доме находился хозяин. Когда начался пожар, он спал. 55-летний мужчина задохнулся в дыму.

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину ЧП. Они предупреждают жителей о соблюдении элементарных мер пожарной безопасности. Проверяйте состояние проводки, не перегружайте сеть, используйте только исправные электрические приборы, не пользуйтесь самодельными нагревательными аппаратами.

ИСТОЧНИК KP.RU