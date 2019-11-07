С начала года отремонтировали почти 300 километров волгоградских дорог

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-07T19:20:02+03:00

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Вопреки прогнозам скептиков, которые уверяли, что после мундиаля дороги в Волгоградской области ремонтировать перестанут, в 2019-м работы кипят почти по всем направлениям.

- За десять месяцев этого года всеми видами работ - от ремонта до строительства - охвачено 293,24 километров дорог. До конца декабря планируется привести в порядок еще свыше 26 километра проезжей части, - уточняют в облкомдортрансе.

В частности, уже привели в нормативное состояние 190,1 километра межмуниципальных дорог и трасс областного значения, а также 57,9 километров улиц в Волгоградской и Волжской агломерациях. Сейчас идет ремонт на улице Пожарского в Волгограде, где строится новая проезжая часть протяженностью 430 метров. В финальной стадии находятся работы дороге по мосту Волжской ГЭС протяженностью 577 метров. Сейчас подрядчик устанавливает барьерное ограждение.

До 2024 года с учетом всех программ в Волгоградской области запланированы не менее 240 основных проектов строительства и ремонта дорог. Самые масштабные из них: возведение третьей и четвертой очереди пускового комплекса моста через Волгу, строительство обхода Волгограда, продление рокадной дороги до Спартановки и в направлении Кировского района.

ИСТОЧНИК KP.RU