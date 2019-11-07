2019-11-07T19:08:07+03:00
Общество

В Волгограде гаишники устроили облаву на водителей

Особое внимание инспекторы уделят пьяным за рулем
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Во время проверки водителей будут пробивать по базе ГИБДД.Во время проверки водителей будут пробивать по базе ГИБДД.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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С наступлением осени на дорогах участились аварии, поэтому сотрудники областных и городской Госавтоинспекций решили 7 ноября устроить облаву на водителей и провести «масштабные контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление, пресечение и профилактику грубых нарушений ПДД». Об этом "КП-Волгоград" рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

С местах концентрации ДТП, а также на постах ГАИ инспекторы будут останавливать автомобили для проверки документов и состояния водителей.

- Особое внимание будет уделяться выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, без права управления, нарушениям Технического регламента (тонировка), - акцентируют внимание волгоградских водителей в региональном Главке.

Во время остановки транспортных средств инспекторы будут проверять водителей по базам ГИБДД на причастность к ранее совершённым преступлениям и правонарушениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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