В Волгограде гаишники устроили облаву на водителей
С наступлением осени на дорогах участились аварии, поэтому сотрудники областных и городской Госавтоинспекций решили 7 ноября устроить облаву на водителей и провести «масштабные контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление, пресечение и профилактику грубых нарушений ПДД». Об этом "КП-Волгоград" рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.
С местах концентрации ДТП, а также на постах ГАИ инспекторы будут останавливать автомобили для проверки документов и состояния водителей.
- Особое внимание будет уделяться выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, без права управления, нарушениям Технического регламента (тонировка), - акцентируют внимание волгоградских водителей в региональном Главке.
Во время остановки транспортных средств инспекторы будут проверять водителей по базам ГИБДД на причастность к ранее совершённым преступлениям и правонарушениям.
ИСТОЧНИК KP.RU