В Астрахани чиновника оштрафовали на 100 тысяч рублей за халатность

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-07T16:11:26+03:00

Он не включил аварийный дом в программу по переселению

Изменить размер текста: A A

В Астрахани суды начали выносить первые приговоры по делам, возбужденным еще летом. Все они касаются коммунальной сфере. Вынесли приговор бывшему министру ЖКХ. А днем свое наказание получил бывший заместитель руководителя Советского района Астрахани. Его признали виновным в халатности.

Мужчина работал в администрации не один год. В 2013 году к нему поступили документы о включении старой многоэтажки по улице Ахшарумова (построена она еще до 1917 года) в программу для переселения. Но чиновник просто проигнорировал бумаги. Так делал на протяжении шести лет, даже когда уже стал заместителем главы. И если бы не чистка устроенная с подачи на тот момент и.о. губернатора Игорем Бабушкиным, дом бы так и оставался незамеченным. Сейчас у жителей появилась реальная надежда, что они получат новые квартиры и комнаты в безопасных домах.

Кстати, чиновник в администрации уже больше не работает - уволили.

- Теперь ему еще и предстоит заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Такое наказание вынес суд Советского района, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Приговор еще может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU