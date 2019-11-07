«Зеленая волна» подарила Волгограду три благоустроенных пространства

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-07T15:46:20+03:00

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Три проекта-победителя грантового конкурса РУСАЛа «Зеленая волна» сделали жизнь волгоградцев немного лучше, приятней и комфортней. Перед дворцом бракосочетания на Спартановке волонтеры и сотрудники загса высадили розы и кусты можжевельника. Центром композиции стала инсталляция «Соединяя сердца». Авторы проекта уверены, что этот зеленый уголок будет радовать не только новобрачных, но и всех горожан.

Более 40 жителей ТОСа «Фаворит» благоустроили детскую площадку. На деньги гранта они закупили 25 туй и 24 казацких можжевельника. Субботник стал настоящим праздником с веселыми конкурсами и викторинами.

Сказочное пространство с аллеей из героев мультфильмов, неведомыми дорожками и волшебным колодцем появилось у кинотеатра «Ударник» к его 70-летию. Скучный бетонный забор участники молодежных объединений и студенты ВГИИК украсили сказочными сюжетами, а вдоль него посадили хризантемы, барбарис и можжевельник.

- Здесь маленькие зрители смогут приобщиться к добрым сказкам и начнут свое путешествие в мир большого кино, а их мамы и папы снова окунутся в свое счастливое детство, - отметила директор кинотеатра Лариса Клейменова.