2019-11-07T15:19:08+03:00
Общество

В Волгоградской области солярка подешевела, но осталась недоступной

На среднюю зарплату в регионе можно купить всего 606 литров дизельного топлива
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Цены на дизельное топливо, впрочем, как и на бензин, разнятся по стране. Например, в Якутии и на Чукотке литр солярки стоит 59 рублей, а в Чечне всего 40 рублей. Разница, как видите, большая. Но при этом жители крайнего севера могут купить больше топлива. Все потому, что зарабатывают они намного больше. Эксперты агентства «РИА рейтинг» посмотрели, в каких регионах страны солярка более доступна, а где менее (в финансовом плане). В этом рейтинге Волгоградская область занимает 53-е место из 85-ти. По подсчетам аналитиков, волгоградцы на среднюю зарплату в области могут купить всего 606 литров дизельного топлива. Много это или мало? Для сравнения, жители Ростовской области могут купить 617 литров, наши астраханские соседи - 662 литра, жители Краснодарского края и вовсе 852 литра (и это при том, что в Краснодаре «ДТ» стоит 48,52 рубля, а в Волгограде - 45,29 рублей). Кстати, с начала года солярка в Волгограде подешевела на 0,1%.

В лидерах по доступности дизельного топлива преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе на среднемесячную зарплату можно купить 1739 литров солярки. Кроме них в первую двадцатку рейтинга входят только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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