2019-11-07T14:56:48+03:00
Происшествия

В Волжском столкнулись пять машин: два человека в больнице

Виновником этого крупного ДТП стал водитель «Лады Приора»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Травмы получили сам виновник аварии и водитель "Киа".Травмы получили сам виновник аварии и водитель "Киа".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Днем 7 ноября центр Волжского застыл в пробке. И виной всему не митинг в честь «революционного» праздника, а крупная авария. На улице Пушкина столкнулись сразу пять автомобилей. Не обошлось без пострадавших.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, виновником этого месива стал 30-летний водитель «Лады Приора». Это он так разогнался, что зацепил «Рено Дастер», которая от удара отлетела на «Кия Спектра», а ее выбросило на встречную полосу, где она сначала почти лоб в лоб столкнулась с «Хендэ Элантра», а затем протаранила припаркованный у обочины «ВАЗ-2105».

- Это случилось примерно в 12.50. Все пять машин получили значительные повреждения. Пострадали и люди. С места ДТП в больницу на «скорой» увезли самого виновника аварии - водителя «Приоры» (травма головы), а также водителя «Киа» (травма головы, перелом правой ноги). На месте работают экипажи ОГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому. Силами МЧС проведено деблокирование пострадавших, - уточняют «КП-Волгоград» информацию в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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