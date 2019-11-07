2019-11-07T14:30:09+03:00
Общество

В Астрахани полиция будет бороться с вандалами-художниками с помощью граффити

И даже объявила конкурс на лучшие рисунки для фасадов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Астрахань, как и любой большой город, страдает от любителей порисовать на стенах и в подъездах. Совсем недавно поймали шестерых подростков, которые несколько месяцев «украшали» своими «писульками» фасады зданий, киоски, стены, умудрились даже помещение с банкоматом разрисовать. С июля ловили этих «художников». Поймали. Оказалась банда малолеток: одна 16-летняя девушка еще учится в гимназии, вторая 17-летняя - студентка колледжа, их 18-летняя подружка и три парня - двоим по 20 лет и 24-летний. Всех поставили на учет в службу ПДН, и завеи на них уголовное дело по статье «вандализм».

А после в полиции собрали представителей молодежных движений, чтобы решить - как побороть это явление. И придумали: решили провести медиаконкурс на лучший проект граффити.

- В конкурсе может принять участие каждый желающий независимо от возраста. А лучшие работы украсят фасады зданий и сооружений областного центра, - поясняют инициативу в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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