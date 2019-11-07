2019-11-07T13:28:28+03:00
Общество

Волгоградцам вернули за плохие коммунальные услуги почти 10 миллионов рублей

Чаще всего перерасчет делали за некачественное отопление, горячее водоснабжение и вывоз мусора
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Не переплачивайте за плохие услуги!Не переплачивайте за плохие услуги!Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Коммунальные услуги в Волгоградской области не дешевые, поэтому и требования к ним потребители предъявляют высокие. И жалоб, хоть и стало меньше, но все равно хватает. Как утверждают в государственной жилищной инспекции Волгоградской области, чаще всего волгоградцы жалуются на завышенные цифры в строчках квитанций на оплату отопления, горячего водоснабжения и вывоза мусора. По каждому обращению инспекторы проводят проверку. И уже с начала года (с января по октябрь) жители получили перерасчет - за не предоставленные или некачественные жилищно-коммунальные услуги - на сумму 9,7 миллиона рублей.

Всего за эти месяцы в Госжилнадзор поступило 25 тысяч жалоб от волгоградцев.

- Провели 9,6 тысячи контрольно-надзорных мероприятий; на нерадивые организации и должностных лиц наложено административных штрафов на общую сумму 56,6 миллиона рублей, - добавляют в инспекции.

Кроме того, за 9 месяцев суд удовлетворил 47 исков Госжилнадзора об аннулировании лицензий управляющих организаций. Одновременно 25 новых организаций получили лицензии на право управления жилым фондом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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