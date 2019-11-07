Волгоградцев бесплатно проконсультирует столичный онколог

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-07T12:29:36+03:00

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Ситуация с онкозаболеваниями в Волгоградской области в последние годы не радостная, поэтому сегодня сделали упор на развитие Центров, где бы диагностировали рак на ранних стадиях. В рамках этой работы Волгоградский областной онкодиспансер проведет Дни ранней диагностики опухолей головы и шеи. Волгоградцы смогут получить консультацию не только наших врачей, но и специалиста из федерального научно-клинического центра оториноларингологии, которого пригласили в Волгоград.

Консультировать будут два дня - 7 и 8 ноября, причем абсолютно бесплатно!

- С 10 утра до 6 вечера любой желающий по предварительной записи может пройти бесплатный осмотр и получить консультацию ведущего научного сотрудника научно-клинического центра, - уточняют «КП-Волгоград» в облздраве. - Вас осмотрят специалисты, дадут рекомендации, а также консультацию по исключению факторов риска и факторов защиты от рака.

К слову, в маршрут Всероссийского образовательного проекта ЖЕНПРОСВЕТ/ОНКОПАТРУЛЬ включили ЦРБ Ленинского района. Более 50 пациенток уже побывали на приеме у московских профессоров, онкологов, гинекологов, онкогинекологов, врачей Волгоградского перинатального центра №2 и Волгоградского областного онкодиспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU