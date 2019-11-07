2019-11-07T12:03:45+03:00
Происшествия

Замминистра ЖКХ Астраханской области получила срок за растрату 1,8 миллиона бюджетных рублей

Чиновницу признали виновной в превышении должностных полномочий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Еще один приговор из череды уголовных дел, которые возбудили в Астраханской области на чиновников за растраты и аферы в сфере строительства и ЖКХ. Сегодня вердикт огласили бывшему заместителю министра ЖКХ региона Светлане Архаровой. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий.

Как установили следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области Архарова кроме того, что являлась замминистром еще и возглавляла Правление НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области». Именно она в мае 2015-го подписала документ, по которому из регионального бюджета перечислили 1,8 миллионов рублей из Фонда ОАО «Социальные гарантии», с которым был заключен агентский договор. Между тем, подобные расходы идут в нарушение Жилищного кодекса РФ и законодательства Астраханской области.

- Кировский райсуд Астрахани назначил чиновнице наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также ее лишили права занимать должности в органах власти в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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