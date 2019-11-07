Кальянная превратилась в маникюрную: волгоградцы закрыли шумное заведение на чердаке дома

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-07T11:55:43+03:00

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Почти год жильцы девятиэтажного дома № 58 по улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда добивались закрытия кальянной, которая работала на десятом техническом этаже. В подъезде то и дело собирались посторонние, занимали лифт, шумели, прокуривали помещение и не давали отдыхать, а также создавали опасность для окружающих. Куда только не жаловались горожане: в Роспотребнадзор, Госжилинспекцию, администрацию района, омбудсмену.

- По результатам проведенной проверки Роспотребнадзор выявил нарушение норм санитарного законодательства. Центральным районным судом ИП за это назначили наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения на 60 суток, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека.

А после подключилось ТСЖ, обязав владельца привести чердак в первоначальное состояние. Бизнесмену ничего не оставалось, как пойти на компромисс: закрыть кальянную и открыть тихую школу маникюра. Жильцы такому соседству рады.

ИСТОЧНИК KP.RU