Андрей Бочаров задумал реставрацию Аллеи Героев и площади Павших Борцов

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-07T12:01:46+03:00

Главное, чтобы во время реставрации все деревья остались на своих местах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Площадь Павших Борцов и Аллея Героев – пожалуй, первое, что видят туристы, когда приезжают в Волгоград. И одно из немногих мест, куда волгоградские власти еще не добрались с проектами благоустройства. И когда утром 7 ноября губернатор объявил, что следом за сквером у строящегося храма Александра Невского начнут приводить в порядок исторический ансамбль в центре города, многие жители схватились за сердце. Так как любое преображение парков, скверов и аллей в городе начинается с вырубки деревьев.

Расположенные на Аллее Героев стелы с именами 127 героев – защитников Сталинграда – и правда уже в глубоких трещинах и разрушениях. О необходимости их реставрации говорили еще перед началом реконструкции набережной. Но на все сразу не хватило бы денег, да и спешка тут ни к чему – объекты очень серьезные и требуют щепетильного подхода.

- Мы не имеем права вносить корректировки, которые не соответствуют замыслу, который сюда вкладывался, - говорит Андрей Бочаров. И обещает, что к обсуждению проекта реставрации площади Павших Борцов и Аллеи Героев привлечет экспертов и жителей.

Некторые элементы ансамбля на Аллее Героев и правда сильно разрушены.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Главное – не переборщить. Если в результате этой работы под топор пойдут шикарные каштаны и ели – главное украшение Аллеи Героев – волгоградцы этого уже просто не простят.

Также Бочаров сказал, что его устривают темпы строительства храма Александра Невского. Кладка уже завершена, осталось установить главный купол. Он уже готов, и, чтобы доставить его в Волгоград из Волгодонска, потребуется совершить 38 рейсов на грузовиках. Для транспортировки его разделят на несколько элементов. Установят купол до конца декабря, после чего начнут роспись храма и благоустройство парка вокруг него.

Подрядчик заложил фундамент под сухой фонтан. Фото: администрация области.

ИСТОЧНИК KP.RU