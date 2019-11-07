Под Волгоградом мстительный муж избил жену, вывез в лес и бросил умирать

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-07T11:32:13+03:00

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Еле живую 60-летнюю жительницу одного из сел Киквидзенского района Волгоградской области ранним утром 4 ноября нашел тракторист: она лежала на обочине в лесополосе. Мужчина тут же отвез селянку в местную больницу, где та смогла рассказать, что же с ней случилось. А случилось немыслимое: родной муж женщины – 71-летний пенсионер – сильно избил супругу и вывез в лес.

Ссора произошла 3 числа, тогда-то мужчине и пришла идея отомстить. Сначала он много раз ударил женщину черенком по голове, потом решил помириться, но лишь для видимости.

- Он предложил ей съездить с ним в поле и собрать семена подсолнечника, на что она согласилась. Проехав на личном автомобиле около 5 километров от хутора, подозреваемый высадил женщину в лесополосе, а сам уехал домой, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Спустя два часа решил вернуться, но супруги на месте не оказалось, она ушла искать помощь. К поискам подключился сын, а затем и полиция. После случившегося в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

ИСТОЧНИК KP.RU