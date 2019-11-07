Прокуратура и суд не могут заставить администрацию установить мусорные контейнеры

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-07T10:53:42+03:00

На трех улицах в поселке Ерзовка Волгоградской области нет площадок для сбора мусора

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Администрации Ерзовского городского поселения закон не писан: уже и прокуратура вынесла предписание организовать площадки для сбора мусора, которых попросту нет на трех улицах, и суд состоялся, но воз и ныне там.

Жильцы улиц Советской, Ворошилова и Гагарина не раз жаловались на отсутствие контейнеров и антисанитарию. В апреле 2019 года приехали инспекторы надзорного ведомства и вынесли представление властям. По документу чиновники были обязаны организовать специализированные площадки, но этого не произошло. К делу подключился суд.

- Неисполнение администрацией санитарно-эпидемиологического законодательства существенно ухудшает экологическую обстановку на территории Городищенского района, способствует образованию несанкционированных свалок, а также возникновению чрезвычайных ситуаций, при которых жизнь и здоровье граждан будут поставлены под угрозу, что является недопустимым, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Удивительно, но вместо исполнения уже судебного решения власти сами подали в суд – хотели оспорить надобность контейнеров. Но не вышло. Сегодня, 6 ноября, окончательное решение облсуда вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU