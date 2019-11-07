В Астрахани мужчине дали 3,5 года тюрьмы за попытку изнасилования

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-07T10:33:25+03:00

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3,5 года в колонии общего режима проведет 37-летний мужчина за попытку изнасилования. Заявление на него написала 36-летняя жительница села Черный Яр Астраханской области. Преступление произошло 10 августа 2019 года, но насильнику довольно быстро вынесли приговор. Известно, что в тот вечер мужчина выпил и явился в гости к потерпевшей на территорию ее частного дома.

- Осужденный повалил женщину на землю и попытался ее изнасиловать, однако последняя оказала активное сопротивление, а незаконные действия мужчины пресек сын ее подруги, который услышал крики о помощи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Несмотря на то, что самого изнасилования не было, за саму попытку мужчине вынесли немалый срок. Приговор еще не вступил в силу и его можно обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU