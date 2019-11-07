2019-11-07T10:33:25+03:00
Происшествия

В Астрахани мужчине дали 3,5 года тюрьмы за попытку изнасилования

Он напал на знакомую, но той помогли отбиться от преступника
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

3,5 года в колонии общего режима проведет 37-летний мужчина за попытку изнасилования. Заявление на него написала 36-летняя жительница села Черный Яр Астраханской области. Преступление произошло 10 августа 2019 года, но насильнику довольно быстро вынесли приговор. Известно, что в тот вечер мужчина выпил и явился в гости к потерпевшей на территорию ее частного дома.

- Осужденный повалил женщину на землю и попытался ее изнасиловать, однако последняя оказала активное сопротивление, а незаконные действия мужчины пресек сын ее подруги, который услышал крики о помощи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Несмотря на то, что самого изнасилования не было, за саму попытку мужчине вынесли немалый срок. Приговор еще не вступил в силу и его можно обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцев бесплатно проконсультирует столичный онколог
Замминистра ЖКХ Астраханской области получила срок за растрату 1,8 миллиона бюджетных рублей
Кальянная превратилась в маникюрную: волгоградцы закрыли шумное заведение на чердаке дома
Андрей Бочаров задумал реставрацию Аллеи Героев и площади Павших Борцов
Под Волгоградом мстительный муж избил жену, вывез в лес и бросил умирать
Прокуратура и суд не могут заставить администрацию установить мусорные контейнеры
Под Волгоградом прокуратура помогла многодетным семьям получить земельные участки
В Волгограде два пешехода попали под колеса лихачей: один в больнице, другой скончался
Опасных инфекций нет: волгоградский Роспотребнадзор проверил 552 самолета
Рисковать акциями самому или просить помощи эксперта
Беременная на последнем месяце и еще двое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой в центре Волгограда