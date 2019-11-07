2019-11-07T09:58:17+03:00
Общество

Под Волгоградом прокуратура помогла многодетным семьям получить земельные участки

По факту фонд был сформирован, но власти не спешили соблюдать закон
Юлия Данильченко
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В Иловлинском районе Волгоградской области проверка прокуратуры выявила ряд серьёзных нарушений в отношении двух сотен многодетных семей: все они имели право на получение земельных участков, вот только оформить документы на законный клочок земли не могли. Конкретных причин нет: власти не отказывались, да и ресурсы были, вот только исполнять свои обязанности никто не спешил.

- Органами местного самоуправления еще в 1 полугодии 2018 года сформированы массивы земельных участков. Однако мер по их предоставлению многодетным семьям длительное время не принималось, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь чиновники обязаны следовать букве закона и в порядке очереди выдать семьям полагаемые им земли под строительство домов. А начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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