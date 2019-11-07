2019-11-07T10:35:41+03:00
Происшествия

В Волгограде два пешехода попали под колеса лихачей: один в больнице, другой скончался

Оба нарушили правила дорожного движения
Юлия Данильченко
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Одного пешехода спасти не удалось.Одного пешехода спасти не удалось.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пятнадцать человек из Волгоградской области пострадали в авариях 6 ноября, один из них погиб. Из этого числа – два пешехода, оба пенсионеры.

По данным областного Главка, в районе десяти утра в центре Волгограда под колесами «Мерседес Бенца» пострадала 72-летняя местная жительница. Она вышла на проезжую часть в неположенном месте. В это время 27-летняя автоледи ехала по улице Пархоменко со стороны Невской. Она не увидела женщину и не успела притормозить. В итоге волгоградка попала в больницу.

Ближе к полуночи подобный инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Правда, 61-летнего мужчину спасти не удалось – он погиб от удара «Хендэ», которым управлял 31-летний водитель. Все случилось на улице Ополченкой: пешеход выбежал на дорогу, хотя ему горел «красный». По всем фактам инспекторы проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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