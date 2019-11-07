Опасных инфекций нет: волгоградский Роспотребнадзор проверил 552 самолета
Ежегодно Роспотребнадзор Волгоградской области обследует международный аэропорт города-героя. Через него проходят десятки тысяч человек из 17 стран мира: Турции, ОАЭ, Туниса, Греции, Кипра, Финляндии, Франции, Англии и других. Всегда есть вероятность завоза опасных инфекций, поэтому специалисты проверяют как людей, так и перевозимые грузы.
За 10 месяцев 2019 года ведомство обследовало 552 самолета и 52 904 пассажира, в том числе весь багаж.
- По результатам санитарно-карантинного контроля больных с подозрением на инфекционные заболевания в ВПП «Волгоград (Гумрак) не выявлено. Опасных в санитарно- эпидемиологическом отношении грузов не установлено, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора.
Более того, есть статистика экстренных посадок: четыре борта были вынуждены приземлиться в Волгограде из-за плохого самочувствия людей.
ИСТОЧНИК KP.RU