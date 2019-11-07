2019-11-07T08:29:40+03:00
Общество

Рисковать акциями самому или просить помощи эксперта

О тонкостях работы с акциями рассказывает «БКС Брокер»
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Каждый новичок, поставив задачу заработать на фондовом рынке, задает себе такой вопрос. Конечно, всегда есть шанс заработать крупную сумму, вовремя вложив средства в акции стабильно развивающегося предприятия. Средства можно вывести и тратить по усмотрению, но что делать, если на рынке хочется задержаться и получать стабильный доход?

Специалист по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов советует хорошенько взвесить силы и ответить на несколько вопросов: какой суммой можно оперировать вначале, на какую доходность хочется выйти и сколько по времени займет этот процесс. Если есть знания о методах работы фондового рынка или опыт, то можно начать самому или задействовать доверительное управление. В случае, если риск – не для вас, стоит обратить внимание на новые возможности, которые дает платформа FinTarget.

На ней инвестор сможет найти ряд финансовых стратегий, выбрать подходящую и следовать ей самостоятельно, получая сигналы от специалистов, либо настроив автоматическое выполнение сделок. За ними можно наблюдать в личном кабинете и видеть проведенные операции и доход.

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@TrueKPRU
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