Беременная на последнем месяце и еще двое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой в центре Волгограда

СЕГОДНЯ 20:49 2019-11-06T20:51:41+03:00

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Сейчас подробности аварии и все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД. Пока известно, что вечером 6 ноября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Краснознаменская столкнулись маршрутка №90а и легковушка. Удар был сильным. В салоне несколько человек упали и получили серьезные травмы. Больше всего беспокойство вызывает состояние 22-летней пассажирки. Женщина находится на 36 недели беременности. Скорая помощь отвезла ее в перинатальный центр с сотрясением головного мозга. Есть ли угроза ребенку пока неизвестно. Также с сотрясением головного мозга в больницу №7 доставили двух молодых людей 24 и 26 лет. Одного из них сотрясение головного мозга, у второго еще и перелом носа.

На месте работают несколько экипажей ДПС. Маршрут 90а не входит в число легитимных и ездит от ТЦ Мармелад до Юбилейного как «заказной» на свой страх и риск. К сожалению, пассажиры вынуждены эти риски делить.

Кстати, самые тяжелые аварии с маршрутками происходят как раз с заказными рейсами. К сожалению, решить вопрос с их узакониванием или, наоборот, запретом, у властей пока не получается.

ИСТОЧНИК KP.RU