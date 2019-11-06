2019-11-06T17:10:49+03:00
Общество

В Волгограде купят 258 квартир для переселенцев из трущоб

Предстоит расселить из аварийного жилья почти 11 тысяч жителей Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы переедут из трущоб в новостройки.Волгоградцы переедут из трущоб в новостройки.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В ближайшие пять лет в Волгоградской области должны расселить более 170 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получат почти 11 тысяч волгоградцев. Пока же власти выкупили всего 82 квартиры для переселенцев: 42 в новостройках микрорайона «Радужный» для жителей Волжского, еще 40 в жилых комплексах«Колизей» и «Парк Арена» для расселения трущоб Волгограда. До конца этого года власти областного центра должны объявить аукционы на покупку еще 258 квартир.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облстрое, в Волгограде первыми в новостройки въедут жильцы домов № 3 и 6 на улице Вучетича, многострадальных общежитий на Жолудева, 14 и 20, а также с Марийской, 7, Гагринской, 20 и Саши Чекалина, 8.

В Волжском в этом году также выкупят еще 31 квартиру. Всего там расселят 12 домов: №4,5,6,7 и 12 на улице Энтузиастов, №7 и 9 по улице Калинина, а также дома на Панфилова, 4, Полевой, 2, и три дома на улице Пушкина.

Всего 12 владельцев квартир в трущобах выбрали вместо квартиры денежную компенсацию. Они смогут воспользоваться льготной ипотекой со сниженными ставками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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