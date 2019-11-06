2019-11-06T16:23:17+03:00
Общество

В Волжском горожан бесплатно напоят живой и мертвой водой

Любой желающий сможет набрать католит и анолит
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Набрать ионизированную воду можно будет на первом этаже драмтеатра Волжского.Набрать ионизированную воду можно будет на первом этаже драмтеатра Волжского.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стационарные точки, где можно набрать очищенную воду (за отдельную плату) - не редкость в наши дни. А вот источники живой и мертвой воды, да еще в центре города и в свободном доступе, - это прямо сюжет из сказки. Но нет - это реальность, по крайней мере, в Волжском Волгоградской области такую воду уже можно испить. Причем абсолютно бесплатно. Речь идет об ионизированной воде - католит и анолит.

- Оборудование установили в Волжском драматическом театре (улица Советская, 3). Здесь на первом этаже находятся два бака для воды. Аппарат подключен к центральному водоснабжению. Вода будет проходить через специальное оборудование (ионизатор) и на выходе становиться щелочным раствором (католитом) или кислотным раствором (анолитом), - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

Для справки: католит – вода, заряженная отрицательными ионами, обеспечивает устойчивость к недугам, сопротивляемость к заболеваниям. Это мощный биостимулятор и антиоксидант. Католит называют «живой» водой. Анолит – это отличный антисептик, так называемая «мертвая» вода, которая уничтожает вредные микробы и бактерии, производит дезинфекцию, хорошо залечивает раны и ожоги.

- Придумал напоить волжан «живой» и «мертвой» водой местный житель Степан Поляков, кандидат технических наук, долгие годы проработавший на Волжском абразивном заводе, затем во ВНИАШ. Это его проект воплощается в жизнь, - отмечают в администрации.

И добавляют, что ионизатор начнет работать в ближайшее время. В фойе первого этажа драмтеатра будут установлены стенды с информацией о свойствах и качествах ионизированной воды, способах ее использования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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