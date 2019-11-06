В центре Волгограде девушка на «Мерседесе» сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-06T15:37:28+03:00

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Среда, 6 ноября, выдалась в Волгограде особо аварийной. День не задался с самого утра: сначала авария с шестью пострадавшими в маршрутке, потом крупное ДТП в Красноармейском районе, а чуть позже женщина за рулем дорогой иномарки отправила на больничную койку 72-летнюю бабушку.

Это случилось примерно в 09.50 в центре Волгограда. 29-летняя автоледи ехала на своем «Мерседес Бенц» по улице Пархоменко со стороны Невской в сторону Двинской. Ехала не очень быстро, но все-таки не успела вовремя затормозить перед пенсионеркой, которая выскочила на дорогу буквально под колеса.

- Пожилая волгоградка переходила дорогу в неположенном месте, когда иномарка зацепила ее правым крылом. Бабушка упала на дорогу. Медики, которые прибыли на место происшествия, диагностировали у нее предварительно черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, - уточняют «КП-Волгоград» информацию по ДТП в ГУ МВД по региону. - Пенсионерку госпитализировали в больницу №25.

ИСТОЧНИК KP.RU