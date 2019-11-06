Зарплата у волгоградских учителей в 3,5 раза меньше, чем у московских коллег

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-06T15:17:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Росстата опубликовали итоги своего исследования за январь-сентябрь 2019-го по уровню оплаты труда медиков и педагогов в разных регионах России. Сразу скажем: Волгоградская область в этом плане выглядит не лучшим образом. Наши врачи и учителя получают в разы меньше коллег из других регионов. Например, средняя зарплата у педагогов в Москве - 97282 рубля, а в Волгограде - 28208 рублей, то есть в 3,5 раза меньше. Кстати, это даже меньше, чем у педагогов из Ростова и Краснодара, где зарплаты 28256 и 31488 рублей соответственно. Меньше в ЮФО получают только учителя в Калмыкии и Адыгее. А самые низкие зарплаты в России у педагогов из Кабардино-Балкарии (22,1 тысяча рублей) и Северной Осетии (21,9 тысяч рублей). Больше всех получают учителя на Чукотке - 99 тысяч рублей.

В сфере здравоохранения ситуация примерно такая же: средняя зарплата врачей в Волгоградской области одна из самых низких в ЮФО и в стране в целом и составляет она 56 715 рублей. Для сравнения, московские врачи получают в среднем 142447 рублей, питерские - 108152 рубля. Если сравнить зарплаты врачей в ЮФО, то Волгоградская область на пятом месте, и уступает в этом плане почти всем соседям (меньше получают все в тех же Калмыкии, Адыгее, ну и чуть ниже в Крыму).

ИСТОЧНИК KP.RU