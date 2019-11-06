Пожилая волгоградка отдала мошеннице 120 тысяч рублей и золото дочери

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-06T15:23:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Жертвой неизвестной аферистки стала 84-летняя жительница Краснооктябрьского района Волгограда. За снятие порчи она отдала все свои сбережения и даже золотые украшения дочери. Шарлатанка подловила пенсионерку у дома по улице Штеменко днем 5 ноября. Пользуясь доверием старушки, гадалка напугала ее проклятием, которое можно уничтожить лишь с помощью ритуала. По давно проверенной схеме аферистка попросила все сбережения жертвы – 119 тысяч рублей, а также золото, которое принадлежало дочери. Серьги и кольца стоили около 45 тысяч рублей.

Все это преступница завернула в пакет с «куклой» и просила не открывать до исцеления. Кончено, деньги и драгоценности она незаметно спрятала в карман. Пенсионерка не дождалась эффекта от ритуала и заглянула внутрь, а после пошла в полицию с заявлением.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что подозреваемой на вид 60-65 лет, она среднего роста, была одета в коричневое пальто и туфли, на голове очки, волосы темные.

ИСТОЧНИК KP.RU